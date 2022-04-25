Крупный пожар разгорелся в садовом товариществе в Верхней Пышме

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня днем в Верхней Пышме разгорелся крупный пожар в СНТ «Уралочка». Огонь охватил 10 садовых домов.В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что быстрому распространению огня способствовали деревянные конструкции, плотная застройка и сильные порывы ветра. По оперативной информации, площадь пожара составляет 500 квадратных метров.На месте происшествия развернули штаб пожаротушения. Информации о пострадавших не поступала. В тушении возгорания участвуют 32 огнеборца, задействованы 11 спецмашин.