Крупный пожар разгорелся в садовом товариществе в Верхней Пышме
Происшествия
Фото: архив Вечерних ведомостей
Сегодня днем в Верхней Пышме разгорелся крупный пожар в СНТ «Уралочка». Огонь охватил 10 садовых домов.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что быстрому распространению огня способствовали деревянные конструкции, плотная застройка и сильные порывы ветра. По оперативной информации, площадь пожара составляет 500 квадратных метров.
На месте происшествия развернули штаб пожаротушения. Информации о пострадавших не поступала. В тушении возгорания участвуют 32 огнеборца, задействованы 11 спецмашин.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что быстрому распространению огня способствовали деревянные конструкции, плотная застройка и сильные порывы ветра. По оперативной информации, площадь пожара составляет 500 квадратных метров.
На месте происшествия развернули штаб пожаротушения. Информации о пострадавших не поступала. В тушении возгорания участвуют 32 огнеборца, задействованы 11 спецмашин.
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