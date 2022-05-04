Площадь пожаров на территории Свердловской области выросла до 749 гектар
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
По данным пресс-службы ФБУ «Авиалесоохрана», за минувшие сутки площадь пожаров на землях лесного фонда Свердловской области выросла с 97 до 749 гектар.
Всего на территории России, по данным на 5 мая, действовало 62 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 22 647 гектара. Самые крупные из них по-прежнему в Курганской области – 13 256 гектар.
По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки удалось ликвидировать 22 лесных пожара на общей площади 14 005 гектар. Сегодня работы по тушению пожара продолжаются.
На тушении задействовано 4 278 человек, 968 единиц техники, 18 воздушных судов. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки – 53 воздушных судна.
Всего на территории России, по данным на 5 мая, действовало 62 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 22 647 гектара. Самые крупные из них по-прежнему в Курганской области – 13 256 гектар.
По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки удалось ликвидировать 22 лесных пожара на общей площади 14 005 гектар. Сегодня работы по тушению пожара продолжаются.
На тушении задействовано 4 278 человек, 968 единиц техники, 18 воздушных судов. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки – 53 воздушных судна.
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