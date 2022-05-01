За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 6 лесных пожаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
За минувшие сутки на землях лесного фонда Свердловской области проводилось тушение 6 пожаров на общей площади 97 гектар. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
Всего, по данным на 4 мая, на территории России действовало 60 лесных пожаров. Самые крупные из них по-прежнему в Курганской области – 9 лесных пожаров на общей площади, пройденной огнем, 21 805 гектар.
Также крупные пожары были зарегистрированы в Амурской области – 3 пожара на площади 4 264 гектар, и в Республики Хакасия – 5 пожаров на площади 2 167 гектар.
Напомним, что еще вчера пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» сообщала о сокращении площади лесных пожаров с 47 до 3 гектар.
Всего, по данным на 4 мая, на территории России действовало 60 лесных пожаров. Самые крупные из них по-прежнему в Курганской области – 9 лесных пожаров на общей площади, пройденной огнем, 21 805 гектар.
Также крупные пожары были зарегистрированы в Амурской области – 3 пожара на площади 4 264 гектар, и в Республики Хакасия – 5 пожаров на площади 2 167 гектар.
Напомним, что еще вчера пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» сообщала о сокращении площади лесных пожаров с 47 до 3 гектар.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!