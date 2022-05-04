В Каменском городском округе сгорели два частных дома
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Вчера в Каменском городском округе в деревне Часовая сгорели два частных жилых дома вместе с надворными постройками на площади 400 квадратных метров.
Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 17.32. В 18.03 огонь локализован, а в 18.40 ликвидировано открытое горение. В тушении пожара участвовали 18 спасателей и 4 единицы техники.
Напомним, что вчера днем в Верхней Пышме случился крупный пожар в СНТ «Уралочка». Огнём были охвачены 10 садовых домов.
Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 17.32. В 18.03 огонь локализован, а в 18.40 ликвидировано открытое горение. В тушении пожара участвовали 18 спасателей и 4 единицы техники.
Напомним, что вчера днем в Верхней Пышме случился крупный пожар в СНТ «Уралочка». Огнём были охвачены 10 садовых домов.
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