В Каменском городском округе сгорели два частных дома

10.08 Четверг, 5 мая 2022
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Вчера в Каменском городском округе в деревне Часовая сгорели два частных жилых дома вместе с надворными постройками на площади 400 квадратных метров.

Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 17.32. В 18.03 огонь локализован, а в 18.40 ликвидировано открытое горение. В тушении пожара участвовали 18 спасателей и 4 единицы техники.

Напомним, что вчера днем в Верхней Пышме случился крупный пожар в СНТ «Уралочка». Огнём были охвачены 10 садовых домов.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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