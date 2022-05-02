Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась до 3 га
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
В Свердловской области за сутки площадь лесных пожаров сократилась с 47 до 3 га. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.
Еще вчера на территории области было зарегистрировано четыре природных пожара на площади, пройденной огнем 47 га. Сейчас в регионе действуют только два лесных пожара площадью 3 га.
В соседней Курганской области число пожаров, наоборот, увеличилось. По данным на 3 мая, там действуют 13 природных пожаров на площади, пройденной огнем 13885 га.
Еще вчера на территории области было зарегистрировано четыре природных пожара на площади, пройденной огнем 47 га. Сейчас в регионе действуют только два лесных пожара площадью 3 га.
В соседней Курганской области число пожаров, наоборот, увеличилось. По данным на 3 мая, там действуют 13 природных пожаров на площади, пройденной огнем 13885 га.
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