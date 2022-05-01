Четыре лесных пожара продолжают действовать в Свердловской области
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
В Свердловской области за сутки зафиксировано четыре лесных пожара на площади, пройденной огнем 47 га. Об этом сообщили в пресс-службе «Авиалесоохраны».
По данным на 2 мая, всего на территории России действует 86 лесных пожаров, на площади, пройденной огнем 24 514 га. Самые большие по площади природные пожары зафиксированы в Курганской области. Там действует 12 пожаров на площади 12 576 га.
Напомним, что вчера, 1 мая, жители Екатеринбурга жаловались на сильный запах гари. В МЧС заявили, что причиной смога в столице Урала являются природные пожары в Курганской области.
По данным на 2 мая, всего на территории России действует 86 лесных пожаров, на площади, пройденной огнем 24 514 га. Самые большие по площади природные пожары зафиксированы в Курганской области. Там действует 12 пожаров на площади 12 576 га.
Напомним, что вчера, 1 мая, жители Екатеринбурга жаловались на сильный запах гари. В МЧС заявили, что причиной смога в столице Урала являются природные пожары в Курганской области.
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