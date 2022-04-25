В Свердловской области тепловоз сошел с рельсов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области возле станции Верхотурье тепловоз сошел с рельсов. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.Инцидент произошел сегодня, 3 мая, на подъездном пути, который принадлежит индивидуальном предпринимателю, возле станции Верхотурье. При подаче порожних вагонов для погрузки произошел сход колесной пары локомотива ТЭМ-2 без опрокидывания.К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Также не было задержки поездов. Тепловоз поставили на путь.Сейчас устанавливаются причины схода. Серовская транспортная прокуратура организовала проверку.