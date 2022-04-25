В Свердловской области тепловоз сошел с рельсов
Происшествия
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области возле станции Верхотурье тепловоз сошел с рельсов. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Инцидент произошел сегодня, 3 мая, на подъездном пути, который принадлежит индивидуальном предпринимателю, возле станции Верхотурье. При подаче порожних вагонов для погрузки произошел сход колесной пары локомотива ТЭМ-2 без опрокидывания.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Также не было задержки поездов. Тепловоз поставили на путь.
Сейчас устанавливаются причины схода. Серовская транспортная прокуратура организовала проверку.
Инцидент произошел сегодня, 3 мая, на подъездном пути, который принадлежит индивидуальном предпринимателю, возле станции Верхотурье. При подаче порожних вагонов для погрузки произошел сход колесной пары локомотива ТЭМ-2 без опрокидывания.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Также не было задержки поездов. Тепловоз поставили на путь.
Сейчас устанавливаются причины схода. Серовская транспортная прокуратура организовала проверку.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Под Екатеринбургом снова загорелась сухая трава
25 апреля 2022
25 апреля 2022
В Арамили при «хлопке» пострадали взрослые и ребёнок
26 апреля 2022
26 апреля 2022