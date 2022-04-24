Причиной смога в Екатеринбурге назвали пожары в Курганской области

«При сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога, необходимо обращаться к врачу», – подчеркнули спасатели.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости