Причиной смога в Екатеринбурге назвали пожары в Курганской области
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости (архивное фото)
В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Свердловской области заявили, что причиной смога в Екатеринбурге стали природные пожары на территории Курганской области.
«При сохранении текущей метеорологической обстановки, к вечеру ожидается смещение воздушных масс в сторону Тюменской области», – сообщили в пресс-службе МЧС.
В связи с этим спасатели призывают свердловчан выполнять следующие рекомендации:
– окна квартиры или офиса держать закрытыми в ночные и утренние часы, так как утром концентрация вредных веществ в воздухе особенно высокая;
– открытые окна или форточки завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном;
– употреблять больше жидкости, фруктов и овощей;
– ограничить курение, а также избегать употребления спиртных напитков;
– отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки;
– чаще проводить влажную уборку, всеми мерами увлажнять воздух в помещении.
«При сохранении текущей метеорологической обстановки, к вечеру ожидается смещение воздушных масс в сторону Тюменской области», – сообщили в пресс-службе МЧС.
В связи с этим спасатели призывают свердловчан выполнять следующие рекомендации:
– окна квартиры или офиса держать закрытыми в ночные и утренние часы, так как утром концентрация вредных веществ в воздухе особенно высокая;
– открытые окна или форточки завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном;
– употреблять больше жидкости, фруктов и овощей;
– ограничить курение, а также избегать употребления спиртных напитков;
– отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки;
– чаще проводить влажную уборку, всеми мерами увлажнять воздух в помещении.
«При сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога, необходимо обращаться к врачу», – подчеркнули спасатели.
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