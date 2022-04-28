На территории Свердловской области зарегистрировали 4 лесных пожара
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
За минувшие сутки в Свердловской области были зарегистрированы 4 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 66 гектар. Об этом сообщает пресс-служба «Авиалесоохраны».
Всего, по данным на 1 мая, на территории страны действовало 78 лесных пожаров на общей площади 20 463 га. Самые большие по площади пожары были зафиксированы на территории Курганской площади – 12 272 гектара (8 пожаров). Напомним, сегодня утром в МЧС заявили, что смог в Екатеринбург пришел именно оттуда.
Также крупные пожары были зарегистрированы на землях лесного фонда Хабаровского края – 3 261 гектар (7 пожаров), а также Амурской области – 2 187 гектар (11 пожаров).
Всего, по данным на 1 мая, на территории страны действовало 78 лесных пожаров на общей площади 20 463 га. Самые большие по площади пожары были зафиксированы на территории Курганской площади – 12 272 гектара (8 пожаров). Напомним, сегодня утром в МЧС заявили, что смог в Екатеринбург пришел именно оттуда.
Также крупные пожары были зарегистрированы на землях лесного фонда Хабаровского края – 3 261 гектар (7 пожаров), а также Амурской области – 2 187 гектар (11 пожаров).
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