Жители нескольких районов Екатеринбурга пожаловались на запах гари

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этим утром жители сразу нескольких районов уральской столицы почувствовали запахи гари. Хотя официальных сообщений о крупных пожарах или о загрязнении воздуха на данный момент не поступало.Так, по данным портала Е1, на запах дыма жаловались жители Ботаники, Химмаша, УНЦ, Старой сортировки, а также живущие в районе железнодорожного вокзала.Напомним, что с 30 апреля в Свердловской области действует противопожарный режим. В соответствии с нормами режима, запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ и т.д.