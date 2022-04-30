Жители нескольких районов Екатеринбурга пожаловались на запах гари
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости (архивное фото)
Этим утром жители сразу нескольких районов уральской столицы почувствовали запахи гари. Хотя официальных сообщений о крупных пожарах или о загрязнении воздуха на данный момент не поступало.
Так, по данным портала Е1, на запах дыма жаловались жители Ботаники, Химмаша, УНЦ, Старой сортировки, а также живущие в районе железнодорожного вокзала.
Напомним, что с 30 апреля в Свердловской области действует противопожарный режим. В соответствии с нормами режима, запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ и т.д.
Так, по данным портала Е1, на запах дыма жаловались жители Ботаники, Химмаша, УНЦ, Старой сортировки, а также живущие в районе железнодорожного вокзала.
Напомним, что с 30 апреля в Свердловской области действует противопожарный режим. В соответствии с нормами режима, запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ и т.д.
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