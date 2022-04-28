На Урале во время противопожарного режима горят остатки пиломатериалов рядом с лесом
Очевидцы боятся, что огонь перекинется на деревья или жилые дома
Происшествия
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В селе Деево в Алапаевском районе Свердловской области читатель «Вечерних ведомостей» полчаса назад снял пожар не очень далеко от леса и жилых домов. На природной площадке горят отходы пиломатериалов – древесная обрезь. Судя по видео (все видеозаписи можно посмотреть в телеграм-канале «Вечерних ведомостей»), горит достаточно большой участок свалки древесных отходов.
Очевидец, выславший корреспонденту «Вечерних ведомостей» видео происшествия рассказал, что вызвал экстренные службы, так как он опасается, что бушующий огонь может перекинуться на лес или жилые постройки. Также он вызвал полицию. Кроме того, он рассказал, что по телефону экстренных служб (112) ему сказали, что он уже не первый, кто вызвал пожарных.
Напомним, что с 30 апреля в Свердловской области действует противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Евгений Куйвашев. В соответствии с нормами режима, запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ и т.д.
Напомним, ранее в глава федерального Минприроды Александр Козлов заявил, что в регионах введена личная ответственность губернаторов за организацию тушения лесных пожаров.
Очевидец, выславший корреспонденту «Вечерних ведомостей» видео происшествия рассказал, что вызвал экстренные службы, так как он опасается, что бушующий огонь может перекинуться на лес или жилые постройки. Также он вызвал полицию. Кроме того, он рассказал, что по телефону экстренных служб (112) ему сказали, что он уже не первый, кто вызвал пожарных.
Напомним, что с 30 апреля в Свердловской области действует противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Евгений Куйвашев. В соответствии с нормами режима, запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ и т.д.
Напомним, ранее в глава федерального Минприроды Александр Козлов заявил, что в регионах введена личная ответственность губернаторов за организацию тушения лесных пожаров.
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