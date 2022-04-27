На землях лесного фонда Свердловской области зафиксировали 3 пожара
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
По данным пресс-службы «Авиалесоохраны», за минувшие сутки на территории Свердловской области были зафиксированы 3 лесных пожара на общей площади 30 гектар. Еще 3 пожара было зарегистрировано на землях населенных пунктов региона.
Всего, по данным на 28 апреля, в России действовало 26 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2 907 гектар. Так в Амурской области было зарегистрировано 5 лесных пожаров, в Челябинской области – 1, в Тюменской области – 4, в Новосибирской области – 4, в Забайкальском крае – 2, в Алтайском каре – 2, в Томской области – 1, в Республике Башкортостан – 1.
На тушении задействовано 1 631 человек, 496 единиц техники и 7 воздушных судов. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки – 33 воздушных судна.
Напомним, что, по данным на 27 апреля, в Свердловской области выявили 2 пожара на площади 10 гектаров.
Всего, по данным на 28 апреля, в России действовало 26 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2 907 гектар. Так в Амурской области было зарегистрировано 5 лесных пожаров, в Челябинской области – 1, в Тюменской области – 4, в Новосибирской области – 4, в Забайкальском крае – 2, в Алтайском каре – 2, в Томской области – 1, в Республике Башкортостан – 1.
На тушении задействовано 1 631 человек, 496 единиц техники и 7 воздушных судов. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки – 33 воздушных судна.
Напомним, что, по данным на 27 апреля, в Свердловской области выявили 2 пожара на площади 10 гектаров.
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