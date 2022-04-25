За минувшие сутки на территории Свердловской области зафиксировали 2 лесных пожара
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
По данным на 27 апреля, на землях лесного фонда Свердловской области за прошедшие сутки было зарегистрировано 2 пожара на площади 10 гектаров. Об этом сообщает пресс-службе «Авиалесоохраны».
Всего на территории России было зафиксировано 13 лесных пожаров. Из них также 5 – в Амурской области, 3 – в Красноярском крае, 2 – в Тюменской области, 1 – в Новосибирской области.
В тушении пожаров были задействованы 1 512 человек, 374 единицы наземной техники и 3 воздушных судна.
Напомним, что вчера в результате трёх лесных пожаров в Свердловской области сгорел 121 гектар леса.
Всего на территории России было зафиксировано 13 лесных пожаров. Из них также 5 – в Амурской области, 3 – в Красноярском крае, 2 – в Тюменской области, 1 – в Новосибирской области.
В тушении пожаров были задействованы 1 512 человек, 374 единицы наземной техники и 3 воздушных судна.
Напомним, что вчера в результате трёх лесных пожаров в Свердловской области сгорел 121 гектар леса.
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