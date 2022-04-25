За минувшие сутки в Свердловской области сгорел 121 гектар леса
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
За прошедших сутки в результате трёх лесных пожаров в Свердловской области сгорел 121 гектар леса. Об этом сообщает пресс-служба «Авиалесоохраны».
Всего, по данным на 26 марта, вчера на территории России было зарегистрировано 19 лесных пожаров, из них: 7 в Приморском крае, 3 в Амурской области, 4 в Хабаровском крае, 1 в Еврейской автономной области и 1 в Забайкальском крае.
В тушении пожаров было задействовано 1 215 огнеборцев, 338 единиц техники и 2 воздушных судна.
Напомним, что, по данным на 25 апреля, в Свердловской области было зарегистрировано 8 лесных пожаров.
Всего, по данным на 26 марта, вчера на территории России было зарегистрировано 19 лесных пожаров, из них: 7 в Приморском крае, 3 в Амурской области, 4 в Хабаровском крае, 1 в Еврейской автономной области и 1 в Забайкальском крае.
В тушении пожаров было задействовано 1 215 огнеборцев, 338 единиц техники и 2 воздушных судна.
Напомним, что, по данным на 25 апреля, в Свердловской области было зарегистрировано 8 лесных пожаров.
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