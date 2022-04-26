Лесные пожары в Свердловской области тушат более 140 человек
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
В тушении лесных пожаров в Свердловской области участвуют более 140 человек. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
По данным на 25 апреля, в области действовало 12 лесных пожаров. Из них девять пожаров уже ликвидировали, еще три – локализовали. Возгорания произошли в лесах на территории Артемовского, Березовского, Гаринского, Горноуральского, Кушвинского, Полевского, Пышминского городских округов, Богдановича и Таборинского района.
Тушение пожаров ведут свыше 140 человек. Задействовано девять тракторов и четыре пожарных автомобиля.
По данным специалистов, причинами лесных пожаров стали несоблюдение правил пожарной безопасности местными жителями и переход огня на леса с земель иных категорий.
Ранее мы писали, что за последние сутки в Свердловской области в результате трех пожаров сгорел 121 гектар леса.
По данным на 25 апреля, в области действовало 12 лесных пожаров. Из них девять пожаров уже ликвидировали, еще три – локализовали. Возгорания произошли в лесах на территории Артемовского, Березовского, Гаринского, Горноуральского, Кушвинского, Полевского, Пышминского городских округов, Богдановича и Таборинского района.
Тушение пожаров ведут свыше 140 человек. Задействовано девять тракторов и четыре пожарных автомобиля.
По данным специалистов, причинами лесных пожаров стали несоблюдение правил пожарной безопасности местными жителями и переход огня на леса с земель иных категорий.
Ранее мы писали, что за последние сутки в Свердловской области в результате трех пожаров сгорел 121 гектар леса.
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