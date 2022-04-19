В Арамили при «хлопке» пострадали взрослые и ребёнок

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром в многоквартирном доме в Арамили при розжиге котла произошел «хлопок», повлёкший пожар. В результате пострадали двое взрослых и трёхлетний ребёнок. Состояние малыша оценивается как стабильно тяжёлое.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, на данный момент рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе неосторожное обращение с газовым оборудованием и его неисправность.По данным портала Е1, трёхлетнего мальчика госпитализировали в 9-ю детскую больницу в Екатеринбурге. Его подключили к искусственной вентиляции легких