За сутки в Свердловской области зарегистрировали 8 лесных пожаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (фото архивное)
За минувшие сутки на землях лесного фонда Свердловской области было зарегистрировано 8 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 169 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба «Авиалесоохраны».
Всего в России было зафиксировано 19 лесных пожаров. По данным на 25 апреля, возгорания были выявлена на землях лесного фонда Приморского, Забайкальского краев, а также в лесах Тюменской и Еврейской автономной областях.
В тушении пожаров было задействовано 1 142 огнеборца, 298 единиц техники и 2 воздушных судна.
Напомним, что, по данным на 24 апреля, в Свердловской области было зафиксировано только 3 лесных пожара.
Всего в России было зафиксировано 19 лесных пожаров. По данным на 25 апреля, возгорания были выявлена на землях лесного фонда Приморского, Забайкальского краев, а также в лесах Тюменской и Еврейской автономной областях.
В тушении пожаров было задействовано 1 142 огнеборца, 298 единиц техники и 2 воздушных судна.
Напомним, что, по данным на 24 апреля, в Свердловской области было зафиксировано только 3 лесных пожара.
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