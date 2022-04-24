Появились подробности инцидента с металлом на Восточном кладбище в Екатеринбурге
Очевидец рассказал, что видел, как молодые люди таскают металлические конструкции, а еще на кладбище заметили «переговорщиков», пытавшихся обсудить поведение участников инцидента с представителем кладбища и полиции
Происшествия
Перевернутая ограда и выкорчеванный поминальный стол на Восточном кладбище 24 апреля 2022
«Вечерним ведомостям» удалось связаться с одним из очевидцев вчерашних событий на Восточном кладбище Екатеринбурга. Напомним, вчера сначала сообщалось о расхитителях металла с могил, а позже в полиции заявили, что не нашли следов хищений металла.
Мы поговорили с одним из очевидцев произошедшего. Сергей вчера приезжал на могилу к близкому человеку и заметил сначала женщин в восточных одеяниях, которые собирали с поминальных столов и могил что-то съестное, видимо печенье и конфеты. Позже он увидел и молодых людей, по его мнению, их возраст был от 17 до 20 лет.
Сергей рассказал, что они несли по территории кладбища какие-то металлические конструкции, на его глазах именно могилы они не разворовывали. Откуда они взяли металл, он не видел, но о том, что какие-то молодые люди выносят металл с кладбища сообщил сторожу.
Кроме того, появилась информация, что после вызова полиции в первый раз, на кладбище приехали двое мужчин, которые пытались поговорить с сотрудником кладбища (видеозапись имеется в редакции) о поведении молодых людей, таскавших лом. А уже после этого разговора приехал еще один мужчина, который уже мог разговаривать с одним из сотрудников полиции в гражданской одежде. Его автомобиль, припаркованный рядом с «Газелью» полиции, также сумели заснять на фото и видео.
На фото мужчина, припарковавший свой авто рядом с полицейской газелью (фото авто – правое нижнее), может разговаривать с полицейским в гражданской одежде, на верхнем правом – мужчины, приехавшие поговорить с сотрудником кладбища о поведении таскавших металл молодых людей
Напомним, что вчера на Восточном кладбище была замечена группа молодых людей, возможно, не граждан России, которые проникли на территорию кладбища, выломав часть забора. Свои автомобили они поставили рядом с этим проёмом. Пожилая женщина, заметившая их, вызвала полицию. На самом кладбище рассказали, что были обнаружены выкорчеванный поминальный стол и опрокинутая ограда. Как минимум две могилы оказались в таком разгромленном виде.
Второй раз полицию вызвал уже смотритель кладбища Никита Волик. Однако полицейские не обнаружили хищений металла на Восточном кладбище, в УМВД по Екатеринбургу заявили, что молодые люди просто собирали металл в этом районе.
Мы поговорили с одним из очевидцев произошедшего. Сергей вчера приезжал на могилу к близкому человеку и заметил сначала женщин в восточных одеяниях, которые собирали с поминальных столов и могил что-то съестное, видимо печенье и конфеты. Позже он увидел и молодых людей, по его мнению, их возраст был от 17 до 20 лет.
Сергей рассказал, что они несли по территории кладбища какие-то металлические конструкции, на его глазах именно могилы они не разворовывали. Откуда они взяли металл, он не видел, но о том, что какие-то молодые люди выносят металл с кладбища сообщил сторожу.
Кроме того, появилась информация, что после вызова полиции в первый раз, на кладбище приехали двое мужчин, которые пытались поговорить с сотрудником кладбища (видеозапись имеется в редакции) о поведении молодых людей, таскавших лом. А уже после этого разговора приехал еще один мужчина, который уже мог разговаривать с одним из сотрудников полиции в гражданской одежде. Его автомобиль, припаркованный рядом с «Газелью» полиции, также сумели заснять на фото и видео.
На фото мужчина, припарковавший свой авто рядом с полицейской газелью (фото авто – правое нижнее), может разговаривать с полицейским в гражданской одежде, на верхнем правом – мужчины, приехавшие поговорить с сотрудником кладбища о поведении таскавших металл молодых людей
Напомним, что вчера на Восточном кладбище была замечена группа молодых людей, возможно, не граждан России, которые проникли на территорию кладбища, выломав часть забора. Свои автомобили они поставили рядом с этим проёмом. Пожилая женщина, заметившая их, вызвала полицию. На самом кладбище рассказали, что были обнаружены выкорчеванный поминальный стол и опрокинутая ограда. Как минимум две могилы оказались в таком разгромленном виде.
Второй раз полицию вызвал уже смотритель кладбища Никита Волик. Однако полицейские не обнаружили хищений металла на Восточном кладбище, в УМВД по Екатеринбургу заявили, что молодые люди просто собирали металл в этом районе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Екатеринбургские полицейские ищут разгромивших могилы и пытавшихся похитить ограды на Восточном кладбище
24 апреля 2022
24 апреля 2022