Появились подробности инцидента с металлом на Восточном кладбище в Екатеринбурге Очевидец рассказал, что видел, как молодые люди таскают металлические конструкции, а еще на кладбище заметили «переговорщиков», пытавшихся обсудить поведение участников инцидента с представителем кладбища и полиции

18.27 Понедельник, 25 апреля 2022

Происшествия