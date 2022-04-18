В Пасху на екатеринбургском кладбище разворовали металл с нескольких могил

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сегодня, когда православные празднуют Пасху, на Восточном кладбище Екатеринбурга горожане заметили нескольких мужчин, ворующих металлические конструкции с могил. По некоторым данным, металлические конструкции снимали около шести человек, сообщили собеседники «Вечерних ведомостей».По информации нашего издания, вопиющий случай воровства металла с могил, да еще и в главный для христиан праздник Пасхи, случился сегодня в районе 12.00 часов дня. Судя по фотографиям с места происшествия, оказавшихся в распоряжении редакции «Вечерних ведомостей», злоумышленники сломали ограждение кладбища, и через отверстие в заборе со стороны безымянного проезда с чётной стороны улицы Шефской проникли на территорию.Полицию вызвали очевидцы, пришедшие на кладбище посетить могилы своих родственников.Как минимум две могилы оказались раскурочены – вырваны ограды и поминальные столы. Часть металлических конструкций воры могли успеть увезти с собой на одном из автомобилей.При этом женщину, которая заметила воров и сообщила охране кладбища об инциденте, злоумышленники оскорбляли и довели до слез.По данным очевидцев, бригада кладбищенских воров металла приехала на трех автомобилях отечественного производства (фотографии и номера всех трех авто имеются в редакции). Уехать, однако, они смогли только на одном. Еще два авто остались на месте происшествия.Мы запросили официальный комментарий у представителей кладбища, по нашим данным, руководство намерено писать заявление в полицию в самое ближайшее время.По информации редакции, после вызова полиции очевидцами на место приехал автомобиль ППСП, однако они уехали, возможно, отправились в погоню за третьим автомобилем, на котором, предположительно, уехали аж шестеро кладбищенских воров.По словам очевидцев, воры могут быть гражданами иностранного государства.Редакция будет следить за развитием событий.