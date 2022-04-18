В Пасху на екатеринбургском кладбище разворовали металл с нескольких могил
Криминал
Фото: читатели "Вечерних ведомостей", воры не успели утащить поминальный стол с могилы, но успели его выкорчевать
Сегодня, когда православные празднуют Пасху, на Восточном кладбище Екатеринбурга горожане заметили нескольких мужчин, ворующих металлические конструкции с могил. По некоторым данным, металлические конструкции снимали около шести человек, сообщили собеседники «Вечерних ведомостей».
По информации нашего издания, вопиющий случай воровства металла с могил, да еще и в главный для христиан праздник Пасхи, случился сегодня в районе 12.00 часов дня. Судя по фотографиям с места происшествия, оказавшихся в распоряжении редакции «Вечерних ведомостей», злоумышленники сломали ограждение кладбища, и через отверстие в заборе со стороны безымянного проезда с чётной стороны улицы Шефской проникли на территорию.
Полицию вызвали очевидцы, пришедшие на кладбище посетить могилы своих родственников.
Как минимум две могилы оказались раскурочены – вырваны ограды и поминальные столы. Часть металлических конструкций воры могли успеть увезти с собой на одном из автомобилей.
При этом женщину, которая заметила воров и сообщила охране кладбища об инциденте, злоумышленники оскорбляли и довели до слез.
По данным очевидцев, бригада кладбищенских воров металла приехала на трех автомобилях отечественного производства (фотографии и номера всех трех авто имеются в редакции). Уехать, однако, они смогли только на одном. Еще два авто остались на месте происшествия.
Мы запросили официальный комментарий у представителей кладбища, по нашим данным, руководство намерено писать заявление в полицию в самое ближайшее время.
По информации редакции, после вызова полиции очевидцами на место приехал автомобиль ППСП, однако они уехали, возможно, отправились в погоню за третьим автомобилем, на котором, предположительно, уехали аж шестеро кладбищенских воров.
По словам очевидцев, воры могут быть гражданами иностранного государства.
Редакция будет следить за развитием событий.
По информации нашего издания, вопиющий случай воровства металла с могил, да еще и в главный для христиан праздник Пасхи, случился сегодня в районе 12.00 часов дня. Судя по фотографиям с места происшествия, оказавшихся в распоряжении редакции «Вечерних ведомостей», злоумышленники сломали ограждение кладбища, и через отверстие в заборе со стороны безымянного проезда с чётной стороны улицы Шефской проникли на территорию.
Полицию вызвали очевидцы, пришедшие на кладбище посетить могилы своих родственников.
Как минимум две могилы оказались раскурочены – вырваны ограды и поминальные столы. Часть металлических конструкций воры могли успеть увезти с собой на одном из автомобилей.
При этом женщину, которая заметила воров и сообщила охране кладбища об инциденте, злоумышленники оскорбляли и довели до слез.
По данным очевидцев, бригада кладбищенских воров металла приехала на трех автомобилях отечественного производства (фотографии и номера всех трех авто имеются в редакции). Уехать, однако, они смогли только на одном. Еще два авто остались на месте происшествия.
Автомобили, на которых могли передвигаться расхитители металла с могил
Мы запросили официальный комментарий у представителей кладбища, по нашим данным, руководство намерено писать заявление в полицию в самое ближайшее время.
По информации редакции, после вызова полиции очевидцами на место приехал автомобиль ППСП, однако они уехали, возможно, отправились в погоню за третьим автомобилем, на котором, предположительно, уехали аж шестеро кладбищенских воров.
По словам очевидцев, воры могут быть гражданами иностранного государства.
Редакция будет следить за развитием событий.
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