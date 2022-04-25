СКР проводит проверку по факту смерти свердловчанки после взрыва газа
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 86-летней женщины, пострадавшей при взрыве газа в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Сейчас уже проведен осмотр места происшествия, ведется опрос очевидцев. Также проводится судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти. После проверки Следственным комитетом будет принято процессуальное решение.
Напомним, что 24 апреля из-за взрыва газа в пятиэтажке на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле пенсионерка получила сильные ожоги тела, ее доставили в больницу. Утром 25 апреля женщина скончалась.
Сейчас уже проведен осмотр места происшествия, ведется опрос очевидцев. Также проводится судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти. После проверки Следственным комитетом будет принято процессуальное решение.
Напомним, что 24 апреля из-за взрыва газа в пятиэтажке на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле пенсионерка получила сильные ожоги тела, ее доставили в больницу. Утром 25 апреля женщина скончалась.
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