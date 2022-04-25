Пострадавшая при взрыве газа пенсионерка из Нижнего Тагила скончалась
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Пожилая хозяйка квартиры, пострадавшая при взрыве газа в пятиэтажном доме на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле, скончалась.
Об этом сообщает информационное агентство «Все новости» со ссылкой на родственников пенсионерки. Они рассказали, что женщина умерла сегодня утром, около 09.00.
Напомним, что инцидент, о котором идёт речь, произошел вчера вечером. С ожогами 20% тела она была доставлена в больницу.
Об этом сообщает информационное агентство «Все новости» со ссылкой на родственников пенсионерки. Они рассказали, что женщина умерла сегодня утром, около 09.00.
Напомним, что инцидент, о котором идёт речь, произошел вчера вечером. С ожогами 20% тела она была доставлена в больницу.
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