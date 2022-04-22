Под Екатеринбургом снова загорелась сухая трава
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня днем в поселке Горный Щит на улице Баритовая загорелась сухая растительность. Пожар произошел на площади 500 квадратных метров.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, из-за сильного ветра огонь перекинулся на два гаража площадью 36 квадратных метра. К счастью, угрозы распространения огня на жилые дома нет.
В тушении пожара участвуют 15 сотрудников МЧС, задействовано четыре единицы спецтехники.
Ранее мы писали, что Свердловской области за последние сутки зафиксировано восемь лесных пожаров.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, из-за сильного ветра огонь перекинулся на два гаража площадью 36 квадратных метра. К счастью, угрозы распространения огня на жилые дома нет.
В тушении пожара участвуют 15 сотрудников МЧС, задействовано четыре единицы спецтехники.
Ранее мы писали, что Свердловской области за последние сутки зафиксировано восемь лесных пожаров.
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Сухая трава загорелась в Екатеринбурге
22 апреля 2022
22 апреля 2022