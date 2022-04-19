На территории Свердловской области зафиксировали три лесных пожара

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За прошедшие сутки на территории Свердловской области были зафиксированы три лесных пожара на площади 20 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.Также, по данным на 24 апреля, ещё один пожар был зарегистрирован в Заречном городском округе на земле иной категории. Там огонь успел охватить 17 гектаров.Всего за вчерашний день в России было зарегистрировано 14 лесных пожаров, общая площадь которых составляет 359 гектаров. Среди них пожары на землях лесного фонда Забайкальского, Приморского, Хабаровского, Пермского краев и Амурской области. В тушении были задействованы 908 огнеборцев, 240 единиц техники и 2 воздушных судна.