Полицейские не обнаружили хищений металла с Восточного кладбища Екатеринбурга По словам полицейских, граждане просто собирали лом в районе кладбища

«Сотрудники территориального ОВД проверили сообщение об инциденте на Восточном кладбище. Сведения о хищениях металлических элементов памятников не подтвердились. Следов, свидетельствующих о намеренном разрушении захоронений не выявлено. Установлено, что в данном районе несколько человек действительно собирали лом металла», – заявили в УМВД по Екатеринбургу.

«Сегодня выходной день, кроме сторожа до инцидента никого на клабдище из сотрудников не было. Я сам приехал после звонка о случившемся. Кто повредил машины, мне неизвестно», – рассказал Никита Волик.



Сломанный забор Восточного кладбища

Алиса Левина © Вечерние ведомости