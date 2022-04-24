Полицейские не обнаружили хищений металла с Восточного кладбища Екатеринбурга
По словам полицейских, граждане просто собирали лом в районе кладбища
Происшествия
Перевернутая ограда и выкорчеванный поминальный стол на Восточном кладбище 24 апреля 2022
В екатеринбургском УМВД заявили, что провели проверку информации о хищении металла с могил на Восточном кладбище. По данным полиции, никакого хищения не было, а оказавшиеся там граждане просто собирали лом металла.
В полиции заявили, что работники кладбища вступили в конфликт с гражданами, которые, по словам полицейских, собирали лом. Также полицейские говорят, что работники кладбища якобы повредили автомобили собирателей лома.
На самом кладбище не согласны с этим утверждением полиции. Смотритель кладбища Никита Волик рассказал «Вечерним ведомостям», что сторож кладбища сообщил ему о том, что очевидцы рассказали ему, что несколько человек пытаются разгромить могилы и забрать металл. После этого Никита Волик вызвал полицию и приехал на кладбище сам. По его словам, автомобили собирателей лома никто из сотрудников кладбища сломать не мог, почему они повреждены, когда и кем, ему неизвестно.
Также он рассказал, что полицию до него вызвала женщина, которая и сообщила о происходящем.
«Все участники инцидента были установлены и опрошены. По материалу проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение», – указано в сообщении екатеринбургского УМВД.
Судьба сломанного забора, а также будет ли кто-то отвечать за его поломку, пока неизвестно. Кроме того, непонятно, насколько может быть законным сбор металлолома на муниципальном кладбище. Кроме того, в багажнике одного из автомобилей, предположительно, участника инцидента, были обнаружены куски металла.
Также стало известно, что с Восточного кладбища ранее уже похищали металлические ограды – три года назад на этом же Восточном кладбище украли ограду из чугунного литья с могилы известного уральского учёного-металловеда Сергея Штейнберга. Злоумышленников тогда полицейские так и не нашли.
«Сотрудники территориального ОВД проверили сообщение об инциденте на Восточном кладбище. Сведения о хищениях металлических элементов памятников не подтвердились. Следов, свидетельствующих о намеренном разрушении захоронений не выявлено. Установлено, что в данном районе несколько человек действительно собирали лом металла», – заявили в УМВД по Екатеринбургу.
В полиции заявили, что работники кладбища вступили в конфликт с гражданами, которые, по словам полицейских, собирали лом. Также полицейские говорят, что работники кладбища якобы повредили автомобили собирателей лома.
На самом кладбище не согласны с этим утверждением полиции. Смотритель кладбища Никита Волик рассказал «Вечерним ведомостям», что сторож кладбища сообщил ему о том, что очевидцы рассказали ему, что несколько человек пытаются разгромить могилы и забрать металл. После этого Никита Волик вызвал полицию и приехал на кладбище сам. По его словам, автомобили собирателей лома никто из сотрудников кладбища сломать не мог, почему они повреждены, когда и кем, ему неизвестно.
«Сегодня выходной день, кроме сторожа до инцидента никого на клабдище из сотрудников не было. Я сам приехал после звонка о случившемся. Кто повредил машины, мне неизвестно», – рассказал Никита Волик.
Также он рассказал, что полицию до него вызвала женщина, которая и сообщила о происходящем.
«Все участники инцидента были установлены и опрошены. По материалу проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение», – указано в сообщении екатеринбургского УМВД.
Судьба сломанного забора, а также будет ли кто-то отвечать за его поломку, пока неизвестно. Кроме того, непонятно, насколько может быть законным сбор металлолома на муниципальном кладбище. Кроме того, в багажнике одного из автомобилей, предположительно, участника инцидента, были обнаружены куски металла.
Сломанный забор Восточного кладбища
Также стало известно, что с Восточного кладбища ранее уже похищали металлические ограды – три года назад на этом же Восточном кладбище украли ограду из чугунного литья с могилы известного уральского учёного-металловеда Сергея Штейнберга. Злоумышленников тогда полицейские так и не нашли.
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