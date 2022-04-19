В Первоуральске продолжают «минировать» школы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Уже 4 день подряд в школе №7 города Первоуральск сегодня незапланированно прервались занятия. Причина каждый раз одна – анонимное сообщение о том, что в здание учебного заведения заложено взрывное устройство.Дальнейшие события все 4 дня развивались по одной схеме: на тревожное сообщение реагировали силовые структуры, прибывали к зданию школы и с собаками обходили все этажи и кабинеты. Сегодняшний день не стал исключением. А после того, как ничего подозрительного в здании не нашли, занятия продолжились.Но не только 7-я школа становится жертвой чьих-то несмешных розыгрышей. Так, вчера силовые структуры осматривали ещё и первоуральские школы №1 и №21. А сегодня, помимо школы №7, «минировали» также 6, 11, 14 и 15-ую школы, — сообщает ВК-паблик «Инцидент. Первоуральск». Результат тот же – ни в одном из учебных заведения взрывчатых веществ и устройств обнаружено не было.