В Первоуральске продолжают «минировать» школы
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уже 4 день подряд в школе №7 города Первоуральск сегодня незапланированно прервались занятия. Причина каждый раз одна – анонимное сообщение о том, что в здание учебного заведения заложено взрывное устройство.
Дальнейшие события все 4 дня развивались по одной схеме: на тревожное сообщение реагировали силовые структуры, прибывали к зданию школы и с собаками обходили все этажи и кабинеты. Сегодняшний день не стал исключением. А после того, как ничего подозрительного в здании не нашли, занятия продолжились.
Но не только 7-я школа становится жертвой чьих-то несмешных розыгрышей. Так, вчера силовые структуры осматривали ещё и первоуральские школы №1 и №21. А сегодня, помимо школы №7, «минировали» также 6, 11, 14 и 15-ую школы, — сообщает ВК-паблик «Инцидент. Первоуральск». Результат тот же – ни в одном из учебных заведения взрывчатых веществ и устройств обнаружено не было.
Дальнейшие события все 4 дня развивались по одной схеме: на тревожное сообщение реагировали силовые структуры, прибывали к зданию школы и с собаками обходили все этажи и кабинеты. Сегодняшний день не стал исключением. А после того, как ничего подозрительного в здании не нашли, занятия продолжились.
Но не только 7-я школа становится жертвой чьих-то несмешных розыгрышей. Так, вчера силовые структуры осматривали ещё и первоуральские школы №1 и №21. А сегодня, помимо школы №7, «минировали» также 6, 11, 14 и 15-ую школы, — сообщает ВК-паблик «Инцидент. Первоуральск». Результат тот же – ни в одном из учебных заведения взрывчатых веществ и устройств обнаружено не было.
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