Во вчерашнем ДТП на автодороге к Новосвердловской ТЭЦ погиб лось

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В среду, 20-го апреля на автотрассе к Новосвердловской ТЭЦ произошло столкновение легкового автомобиля и вышедшего из леса лося. В результате столкновения дикое животное погибло.Дорожно-транспортное происшествие случилось в полдень. Машина марки «Fiat» двигалась со стороны города Берёзовский по направлению к Екатеринбургу. Водитель не успел среагировать на появление на автополосе сохатого и врезался в него. Кроме парнокопытного из участников никто не пострадал, но автомобилю потребуется ремонт.Сотрудники ГИБДД проверяют обстоятельства произошедшего. Вполне вероятно, что на водителя «Фиата» наложат штраф за непреднамеренное убийство животного. Сумма штрафа за подобное деяние в 2022-м году составляет 80 тысяч рублей.