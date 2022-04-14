Появилась дополнительная информация о загадочной смерти молодого человека на окраине Екатеринбурга
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Вчера «Вечерние Ведомости» сообщили о том, что известный екатеринбургский юрист Иван Волков обратился к руководству Следственного комитета России с просьбой взять под особый контроль расследование обстоятельств смерти Максима Закирко. В выпущенном видеоролике Волков предположил, что 22-летнего парня убили, на что указывают некоторые странные факты (например, до нитки промокшая одежда на трупе, но совершенно сухие паспорт и куртка).
Сегодня стали известны некоторые подробности загадочной смерти Максима, которые меняют и дополняют изначальную информацию. Так, выяснилось, что тело молодого человека было найдено утром понедельника, 11-го апреля на улице Искорцев, а не на месте встречи противников строительства ТЛЦ «Уральский» с депутатами, как было заявлено ранее. В непосредственной близости от Калиновских полей, на которых строится транспортно-логистический центр, лежал последний путь Максима, если судить по геолокации его сотового телефона (местонахождение которого, кстати, в данный момент неизвестно).
По некоторым сведениям, молодой человек в момент обнаружения был ещё жив. Но приехавшим на вызов медикам «Скорой помощи» оставалось только констатировать смерть.
Сегодня стали известны некоторые подробности загадочной смерти Максима, которые меняют и дополняют изначальную информацию. Так, выяснилось, что тело молодого человека было найдено утром понедельника, 11-го апреля на улице Искорцев, а не на месте встречи противников строительства ТЛЦ «Уральский» с депутатами, как было заявлено ранее. В непосредственной близости от Калиновских полей, на которых строится транспортно-логистический центр, лежал последний путь Максима, если судить по геолокации его сотового телефона (местонахождение которого, кстати, в данный момент неизвестно).
По некоторым сведениям, молодой человек в момент обнаружения был ещё жив. Но приехавшим на вызов медикам «Скорой помощи» оставалось только констатировать смерть.
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