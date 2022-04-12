На месте встречи защитников Калиновских полей с депутатами и провокаторами найден труп
Криминал
Стоп-кадр видеотрансляции Ивана Волкова
В понедельник, 11-го апреля в непосредственной близости от Калиновских полей, где нахрапом, без разрешительных документов идёт стройка ТЛЦ «Уральский» был найден труп молодого человека. Об этом в открытом видеообращении сообщил сегодня известный екатеринбургский юрист Иван Волков.
По словам Волкова, убитый юноша присутствовал на субботней встрече жителей микрорайона Калиновский с депутатами городской думы. На эту же встречу пришла толпа незнакомых местным жителям людей, которые заявляли, что приветствуют строительство ТЛЦ, в частности потому, что это обеспечит горожан новыми рабочими местами. По окончании встречи «сторонникам ТЛЦ» раздавали нечто «из шуршащего пакета». Как считают защитники Калиновских полей, таким образом нанятые провокаторы получили оплату за участие в мероприятии.
И вот, через несколько дней примерно на том же месте было найдено тело 22-летнего Максима Затирко. И хоть следственные органы не признают, что на Калиновских полях произошло убийство, есть несколько фактов, заставляющих заподозрить обратное. На погибшем молодом человеке в момент обнаружения одежда была мокрой, кроме надетой поверх сухой куртки. Найденный при нём паспорт тоже оказался сухим.
Иван Волков предположил, что имело место убийство, возможно, связанное со строительством торгово-логистического центра. Он обратился к главе Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину и к руководителю Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области с просьбой взять расследование данного дела под личный контроль.
[media=https://vk.com/video198337365_456239845]
По словам Волкова, убитый юноша присутствовал на субботней встрече жителей микрорайона Калиновский с депутатами городской думы. На эту же встречу пришла толпа незнакомых местным жителям людей, которые заявляли, что приветствуют строительство ТЛЦ, в частности потому, что это обеспечит горожан новыми рабочими местами. По окончании встречи «сторонникам ТЛЦ» раздавали нечто «из шуршащего пакета». Как считают защитники Калиновских полей, таким образом нанятые провокаторы получили оплату за участие в мероприятии.
И вот, через несколько дней примерно на том же месте было найдено тело 22-летнего Максима Затирко. И хоть следственные органы не признают, что на Калиновских полях произошло убийство, есть несколько фактов, заставляющих заподозрить обратное. На погибшем молодом человеке в момент обнаружения одежда была мокрой, кроме надетой поверх сухой куртки. Найденный при нём паспорт тоже оказался сухим.
Иван Волков предположил, что имело место убийство, возможно, связанное со строительством торгово-логистического центра. Он обратился к главе Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину и к руководителю Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области с просьбой взять расследование данного дела под личный контроль.
[media=https://vk.com/video198337365_456239845]
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