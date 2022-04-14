Стали известны подробности гибели участкового в посёлке под Нижним Тагилом
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
Как сообщалась ранее, в среду вечером на кладбище посёлка Черноисточинск, расположенного возле Нижнего Тагила, было обнаружено тело старшего лейтенанта полиции. Смерть наступила от огнестрельного ранения.
Коллеги погибшего сразу заявляли, что его смерть не связана со службой и не носит криминальный характер. Как выяснилось сегодня, молодой участковый произвёл смертельный выстрел сам и намеренно. Это подтверждает и найденная при нём записка. Вот её содержание: «Простите меня за то, что я так решил поступить подло, низко, смертью труса, но я больше не могу. Ещё раз прошу прощения, особенно перед своей любимой, простите меня, простите. Я очень Вас сильно люблю и никогда от этих слов не отказываюсь. В своей смерти никого не виню! Сделал я это сам в здравом уме».
Произошедшее прокомментировал руководитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых: «Старший лейтенант, 1994-го года рождения, находился на службе в гражданской одежде. В микрорайон, где позже его обнаружили, он отправился для проверки по материалу хищения имущества из домика одного из садовых товариществ. Через какое-то время он перестал выходить на связь. В ходе поисковых мероприятий сотрудники полиции нашли своего коллегу без признаков жизни. Табельный пистолет Макарова и служебный автомобиль находилось на месте происшествия. Там же сыщики обнаружили записку, из которой следовало, что данное ЧП не носит криминальный характер. По предварительным данным, инцидент может носить семейно-бытовой характер».
Погибшему по собственной воле сотруднику МВД было 28 лет.
Коллеги погибшего сразу заявляли, что его смерть не связана со службой и не носит криминальный характер. Как выяснилось сегодня, молодой участковый произвёл смертельный выстрел сам и намеренно. Это подтверждает и найденная при нём записка. Вот её содержание: «Простите меня за то, что я так решил поступить подло, низко, смертью труса, но я больше не могу. Ещё раз прошу прощения, особенно перед своей любимой, простите меня, простите. Я очень Вас сильно люблю и никогда от этих слов не отказываюсь. В своей смерти никого не виню! Сделал я это сам в здравом уме».
Произошедшее прокомментировал руководитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых: «Старший лейтенант, 1994-го года рождения, находился на службе в гражданской одежде. В микрорайон, где позже его обнаружили, он отправился для проверки по материалу хищения имущества из домика одного из садовых товариществ. Через какое-то время он перестал выходить на связь. В ходе поисковых мероприятий сотрудники полиции нашли своего коллегу без признаков жизни. Табельный пистолет Макарова и служебный автомобиль находилось на месте происшествия. Там же сыщики обнаружили записку, из которой следовало, что данное ЧП не носит криминальный характер. По предварительным данным, инцидент может носить семейно-бытовой характер».
Погибшему по собственной воле сотруднику МВД было 28 лет.
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