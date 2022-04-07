Тело застреленного полицейского обнаружили на кладбище под Нижним Тагилом

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Вчера вечером, 13 апреля, на кладбище под Нижним Тагилом в поселке Черноисточинск обнаружили тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением.По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер, сообщает издание Tagilcity.ru.По информации издания, погибшим оказался молодой участковый, старший лейтенант отдела полиции № 17 Нижнего Тагила. Согласно данным источника издания, произошедшее не связано с его работой.На данный момент полицейские проводят проверку.