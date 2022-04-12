Автомобилист сбил в Екатеринбурге перебегавшего дорогу подростка
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге водитель автомобиля Kia сбил 14-летнего пешехода. Инцидент произошел сегодня около 15:00 напротив дома №7 по улице Восточная.
Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, по предварительным данным, водитель Kia ехал по улице Восточная и допустил наезд на мальчика, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП 14-летнего мальчика госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Ранее мы писали, что сегодня утром в Екатеринбурге водитель Lada Vesta сбил 13-летнего школьника на самокате.
Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, по предварительным данным, водитель Kia ехал по улице Восточная и допустил наезд на мальчика, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП 14-летнего мальчика госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Ранее мы писали, что сегодня утром в Екатеринбурге водитель Lada Vesta сбил 13-летнего школьника на самокате.
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