В Екатеринбурге водитель «Lada Vesta» сбил школьника на самокате
Происшествия
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня утром, около 08.00, в Екатеринбурге водитель «Lada Vesta» сбил 13-летнего школьника на самокате, ехавшего, по предварительной информации, вдоль тротуара.
Инцидент произошел возле дома №7 по улице Сырмолотова. Как установили сотрудники ГИБДД, водитель допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, когда выезжал со двора.
В результате аварии мальчика с травмами головы доставили в больницу, сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу.
Инцидент произошел возле дома №7 по улице Сырмолотова. Как установили сотрудники ГИБДД, водитель допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, когда выезжал со двора.
В результате аварии мальчика с травмами головы доставили в больницу, сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу.
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