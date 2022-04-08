В Екатеринбурге водитель «Lada Vesta» сбил школьника на самокате

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром, около 08.00, в Екатеринбурге водитель «Lada Vesta» сбил 13-летнего школьника на самокате, ехавшего, по предварительной информации, вдоль тротуара.Инцидент произошел возле дома №7 по улице Сырмолотова. Как установили сотрудники ГИБДД, водитель допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, когда выезжал со двора.В результате аварии мальчика с травмами головы доставили в больницу, сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу.