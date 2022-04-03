На трассе Пермь – Екатеринбург столкнулись многотонные фуры с пельменями и пивом
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Вчера вечером, 2 апреля, около 19.30 в Свердловской области на 230 км трассы Пермь – Екатеринбург столкнулись грузовики, перевозившие 13 тонн пива и 15 тонн пельменей.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, водитель грузового «Mercedes», перевозивший пиво, не справился с управлением из-за непогоды и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «DAF», перевозившим пельмени. В результате оба грузовика съехали в кювет. Водителя «Mercedes» доставили в больницу для осмотра.
Напомним, что вчера в Свердловской области произошла еще одна авария на 9 км трассы посёлок Белоярский – Некрасова, в которой погибли три человека.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, водитель грузового «Mercedes», перевозивший пиво, не справился с управлением из-за непогоды и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «DAF», перевозившим пельмени. В результате оба грузовика съехали в кювет. Водителя «Mercedes» доставили в больницу для осмотра.
Напомним, что вчера в Свердловской области произошла еще одна авария на 9 км трассы посёлок Белоярский – Некрасова, в которой погибли три человека.
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