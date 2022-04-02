В Свердловской области в аварии с КАМАЗом погибли три человека

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 2 апреля, около 18.00 в Свердловской области на 9 км трассы посёлок Белоярский – Некрасова произошла авария, в которой «Hyundai» столкнулся с КАМАЗом. В результате погибли три человека.Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, водитель «Hyundai» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с КАМАЗом. В аварии погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля.Сотрудниками ГИБДД было установлено, что водитель грузовика на момент аварии был трезв. У мужчины, находившегося за рулем «Hyundai», возьмут кровь на анализ в больнице.