В Свердловской области в аварии с КАМАЗом погибли три человека
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Вчера, 2 апреля, около 18.00 в Свердловской области на 9 км трассы посёлок Белоярский – Некрасова произошла авария, в которой «Hyundai» столкнулся с КАМАЗом. В результате погибли три человека.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, водитель «Hyundai» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с КАМАЗом. В аварии погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля.
Сотрудниками ГИБДД было установлено, что водитель грузовика на момент аварии был трезв. У мужчины, находившегося за рулем «Hyundai», возьмут кровь на анализ в больнице.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, водитель «Hyundai» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с КАМАЗом. В аварии погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля.
Сотрудниками ГИБДД было установлено, что водитель грузовика на момент аварии был трезв. У мужчины, находившегося за рулем «Hyundai», возьмут кровь на анализ в больнице.
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