В аварии на трассе Екатеринбург – Челябинск пострадали двое детей
Происшествия
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Вчера, 1 апреля, на 149 км трассы Екатеринбург – Челябинск столкнулись автомобили «Citroen C4» и «Hyundai Santa Fe». В результате происшествия пострадали 33-летняя водительница «Citroen» и две ее пассажирки: девочки 5 и 7 лет. Водитель «Hyundai» не пострадал.
Как рассказали в ГИБДД по Свердловской области, водительница «Citroen C4» при перестроении на другую полосу не справилась с управлением и влетела в металлическое ограждение, в результате чего автомобиль отбросило на «Hyundai Santa Fe». Девушку и двух детей с места происшествия увезли на сокрой.
«Оба ребенка находились на заднем пассажирском сидении в детских креслах, соответствующих их росту и весу. Они были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому серьезных травм удалось избежать», – отметили в ГИБДД,
Сейчас в отношении 33-летней водительницы решается вопрос об административной ответственности.
Как рассказали в ГИБДД по Свердловской области, водительница «Citroen C4» при перестроении на другую полосу не справилась с управлением и влетела в металлическое ограждение, в результате чего автомобиль отбросило на «Hyundai Santa Fe». Девушку и двух детей с места происшествия увезли на сокрой.
«Оба ребенка находились на заднем пассажирском сидении в детских креслах, соответствующих их росту и весу. Они были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому серьезных травм удалось избежать», – отметили в ГИБДД,
Сейчас в отношении 33-летней водительницы решается вопрос об административной ответственности.
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