На ЕКАД водитель легковушки врезался в забор и погиб
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
На 60-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги водитель ВАЗ-21124 врезался в металлическое ограждение и погиб. ДТП произошло вчера, 28 марта, около 22:10.
По предварительной информации, водитель ВАЗ-21124 ехал по ЕКАД со стороны поселка Медный в направлении трассы Пермь – Екатеринбург, не обеспечил постоянный контроль за движением и врезался в разделительное металлическое ограждение.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В результате ДТП 30-летний водитель легковушки погиб от полученных травм на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, мужчина имел стаже вождения семь лет. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался шесть раз.
По предварительной информации, водитель ВАЗ-21124 ехал по ЕКАД со стороны поселка Медный в направлении трассы Пермь – Екатеринбург, не обеспечил постоянный контроль за движением и врезался в разделительное металлическое ограждение.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В результате ДТП 30-летний водитель легковушки погиб от полученных травм на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, мужчина имел стаже вождения семь лет. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался шесть раз.
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