На ЕКАД водитель легковушки врезался в забор и погиб



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На 60-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги водитель ВАЗ-21124 врезался в металлическое ограждение и погиб. ДТП произошло вчера, 28 марта, около 22:10.По предварительной информации, водитель ВАЗ-21124 ехал по ЕКАД со стороны поселка Медный в направлении трассы Пермь – Екатеринбург, не обеспечил постоянный контроль за движением и врезался в разделительное металлическое ограждение.В результате ДТП 30-летний водитель легковушки погиб от полученных травм на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, мужчина имел стаже вождения семь лет. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался шесть раз.