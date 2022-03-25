Досуговый центр полыхал всю ночь в свердловской деревне
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В деревне Озерки Таборинского муниципального района сегодня ночью полыхал досуговый центр на улице Центральная. Сообщение о возгорании поступило в 03:35.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что тушение пожара в здании деревенского досугового центра осложнялось ветреной погодой. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям здания.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Пожарным удалось в 06:30 локализовать огонь на площади 300 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 08:15.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Информации о пострадавших в пожаре не поступало. Причину возгорания будут устанавливать пожарные дознаватели.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что тушение пожара в здании деревенского досугового центра осложнялось ветреной погодой. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям здания.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Пожарным удалось в 06:30 локализовать огонь на площади 300 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 08:15.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Информации о пострадавших в пожаре не поступало. Причину возгорания будут устанавливать пожарные дознаватели.
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