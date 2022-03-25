Досуговый центр полыхал всю ночь в свердловской деревне



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В деревне Озерки Таборинского муниципального района сегодня ночью полыхал досуговый центр на улице Центральная. Сообщение о возгорании поступило в 03:35.В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что тушение пожара в здании деревенского досугового центра осложнялось ветреной погодой. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям здания.Пожарным удалось в 06:30 локализовать огонь на площади 300 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 08:15.Информации о пострадавших в пожаре не поступало. Причину возгорания будут устанавливать пожарные дознаватели.