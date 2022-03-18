В центре уральской столицы произошел конфликт со стрельбой
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня утром в центре Екатеринбурга в баре «Грязные танцы» произошел конфликт, закончивший стрельбой. По предварительным данным, стрелка не пустили в заведение, и он через некоторое время вернулся с оружием в руках.
Как рассказал порталу Е1 руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, вернулся стрелок в бар не один, а в сопровождении компании мужчин. В результате происшествия один из посетителей заведения получил ранения.
«Он был доставлен для оказания медицинской помощи в больницу с ранением в области бедра, руки, груди. Госпитализация ему, к счастью, не потребовалась», – сообщил полковник Горелых.
Стрелок вместе с другими неизвестными покинул место происшествия на машине. Сейчас их разыскивают. Для задержания представители МВД ввели в городе план «Перехват».
Как рассказал порталу Е1 руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, вернулся стрелок в бар не один, а в сопровождении компании мужчин. В результате происшествия один из посетителей заведения получил ранения.
«Он был доставлен для оказания медицинской помощи в больницу с ранением в области бедра, руки, груди. Госпитализация ему, к счастью, не потребовалась», – сообщил полковник Горелых.
Стрелок вместе с другими неизвестными покинул место происшествия на машине. Сейчас их разыскивают. Для задержания представители МВД ввели в городе план «Перехват».
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