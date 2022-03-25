Роспотребнадзор проверит качество воздуха в Невьянске из-за пожара на хлебозаводе
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Специалисты Роспотребнадзора контролируют качество атмосферного воздуха в Невьянске, где сегодня днем произошел крупный пожар на территории хлебозавода.
Нижнетагильский отдел свердловского управления Роспотребнадзора и филиал ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в области» организовали проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в районе пожара, который произошел на хлебозаводе ООО «Невьянск-Хлебопродукт».
Напомним, что на территории хлебокомбината загорелись кубовые контейнеры с маслом в маслоцехе. Пожар тушили почти два часа.
Санитарные врачи советуют местным жителям в случае задымления избегать длительного нахождения на улице, не открывать окна, больше пить отказаться от контактных линз в пользу очков, промывать глаза, нос и горло, а также делать влажную уборку. При возникновении симптомов острого заболевания или недомогания следует обратиться к врачу.
Нижнетагильский отдел свердловского управления Роспотребнадзора и филиал ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в области» организовали проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в районе пожара, который произошел на хлебозаводе ООО «Невьянск-Хлебопродукт».
Напомним, что на территории хлебокомбината загорелись кубовые контейнеры с маслом в маслоцехе. Пожар тушили почти два часа.
Санитарные врачи советуют местным жителям в случае задымления избегать длительного нахождения на улице, не открывать окна, больше пить отказаться от контактных линз в пользу очков, промывать глаза, нос и горло, а также делать влажную уборку. При возникновении симптомов острого заболевания или недомогания следует обратиться к врачу.
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