Число пострадавших в ДТП со «скорой» в Екатеринбурге увеличилось до семи
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня утром в Екатеринбурге автомобиль скорой медицинской помощи столкнулся с Mitsubishi Lancer. Ранее мы писали, что в ДТП пострадали два пешехода. Сейчас стало известно, что всего травмы получили семь человек.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали подробности аварии. По предварительным данным, водитель скорой двигался с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами, выехал на перекресток Мельникова – Крауля на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Mitsubishi Lancer. Легковушку отбросило на ограждение и дорожный знак.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В результате ДТП пострадали семь человек. На двух пешеходов упали знак и ограждение. Также пострадали водитель и два медицинских работника машины скорой помощи, водитель и пассажир Mitsubishi Lancer. Их доставили в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.
За рулем автомобиля скорой помощи находился 50-летний мужчина со стажем вождения 30 лет. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он не привлекался.
Автомобилем Mitsubishi Lancer управлял 24-летний мужчина с водительским стажем три года. Ранее он 12 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Мужчина пояснил, что не видел машину скорой и не слышал звуковые сигналы.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали подробности аварии. По предварительным данным, водитель скорой двигался с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами, выехал на перекресток Мельникова – Крауля на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Mitsubishi Lancer. Легковушку отбросило на ограждение и дорожный знак.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В результате ДТП пострадали семь человек. На двух пешеходов упали знак и ограждение. Также пострадали водитель и два медицинских работника машины скорой помощи, водитель и пассажир Mitsubishi Lancer. Их доставили в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.
За рулем автомобиля скорой помощи находился 50-летний мужчина со стажем вождения 30 лет. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он не привлекался.
Автомобилем Mitsubishi Lancer управлял 24-летний мужчина с водительским стажем три года. Ранее он 12 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Мужчина пояснил, что не видел машину скорой и не слышал звуковые сигналы.
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