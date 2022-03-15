В ДТП с участием «скорой» в Екатеринбурге пострадали пешеходы
Происшествия
Фото: очевидец ДТП / Е1.RU
Сегодня утром в Екатеринбурге на перекрестке Крауля – Мельникова машина скорой помощи столкнулась с Mitsubishi Lancer. В ДТП пострадали пешеходы, сообщает Е1.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, около 09:30 автомобиль скорой помощи ехал по улице Мельникова со стороны Репина на вызов с включенными звуковыми и световыми сигналами. На перекрестке Крауля – Мельникова водитель скорой допустил столкновение с Mitsubishi Lancer.
После удара иномарка врезалась в ограждение и дорожный знак «Пешеходный переход». Знак и ограждение упали на двух пешеходов.
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП и количество пострадавших.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, около 09:30 автомобиль скорой помощи ехал по улице Мельникова со стороны Репина на вызов с включенными звуковыми и световыми сигналами. На перекрестке Крауля – Мельникова водитель скорой допустил столкновение с Mitsubishi Lancer.
После удара иномарка врезалась в ограждение и дорожный знак «Пешеходный переход». Знак и ограждение упали на двух пешеходов.
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП и количество пострадавших.
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