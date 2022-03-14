После гибели младенца при пожаре в свердловском поселке возбудили уголовное дело
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели младенца при пожаре в частном доме в поселке Туринская слобода.
Напомним, что в ночь на 12 марта произошел пожар в жилом доме по улице Свободы. В процессе тушения было найдено тело мальчика 2021 года рождения.
В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Выясняются все обстоятельства трагедии.
Напомним, что в ночь на 12 марта произошел пожар в жилом доме по улице Свободы. В процессе тушения было найдено тело мальчика 2021 года рождения.
В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Выясняются все обстоятельства трагедии.
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