При пожаре в свердловском поселке погиб младенец

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Туринская Слобода в Свердловской области при пожаре в частном доме погиб ребенок. Прокуратура организовала проверку.По предварительным данным, 12 марта около 03:02 поступило сообщение о возгорании дома по улице Свободы в поселке Туринская Слобода. В доме проживала семья, воспитывающая трех детей – двух мальчиков 2021 года рождения и девочку 2019 года рождения. Накануне, 11 марта, семья топила две печи: одну на кухне, а вторую – в большой комнате.В ночь на 12 марта женщина проснулась и обнаружила задымление на кухне. Она разбудила мужа и побежала на улицу вызывать противопожарную службу, а также звать на помощь соседей. Супруг тем временем вынес из дома двух детей – мальчика и девочку. В дальнейшем попасть в дом для спасения второго сына он не смог.Предварительной причиной возгорания называют нарушение техники безопасности при эксплуатации печного отопления или короткое замыкание проводки. Точная причина пожара станет известная после пожаро-технической экспертизы.Отмечается, что родители детей официально не трудоустроены. Прокуратура выясняет все обстоятельство произошедшего.