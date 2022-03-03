Прокуратура начала проверку по факту коммунальной аварии на Уралмаше в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В результате коммунальной аварии на Уралмаше три дома остались полностью без холодной воды, и еще один дом – частично. По факту произошедшего прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга организовала проверку.
В ходе нее прокуратура установит причины прорыва трубы, а также выяснит, когда в последний раз проводился ремонт сетей водоснабжения и когда заменялись изношенные участки. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Отмечается, что для жителей ближайших домов был организован подвоз воды. В том числе были приняты меры для осуществления адресной доставки воды для лиц с ограниченными возможностями.
Цистерны с водой можно найти по следующим адресам:
– ул. Кировградская, 34;
– пр. Орджоникидзе, 18 (во дворе дома).
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В ходе нее прокуратура установит причины прорыва трубы, а также выяснит, когда в последний раз проводился ремонт сетей водоснабжения и когда заменялись изношенные участки. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Отмечается, что для жителей ближайших домов был организован подвоз воды. В том числе были приняты меры для осуществления адресной доставки воды для лиц с ограниченными возможностями.
Цистерны с водой можно найти по следующим адресам:
– ул. Кировградская, 34;
– пр. Орджоникидзе, 18 (во дворе дома).
Ведем оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
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