В Екатеринбурге на Уралмаше из-за коммунальной аварии затопило улицу
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на Уралмаше в районе перекрестка улиц Калинина – Индустрии произошла коммунальная авария. По словам очевидцев, потоки воды добрались до соседних улиц.
В «Водоканале» сообщают, что авария серьезная, пришлось отключить большую магистральную сеть.
«Работают две аварийные бригады. В течение дня постепенно будут восстанавливать подачу воды. Сейчас ищут место прорыва», – рассказали порталу Е1 в пресс-службе организации.
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В «Водоканале» сообщают, что авария серьезная, пришлось отключить большую магистральную сеть.
«Работают две аварийные бригады. В течение дня постепенно будут восстанавливать подачу воды. Сейчас ищут место прорыва», – рассказали порталу Е1 в пресс-службе организации.
Ведем оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
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