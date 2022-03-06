Госавтоинспекция ввела ограничения на движение транспорта в Ирбитском районе
Происшествия
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Из-за неблагоприятных для вождения метеорологических условий Госавтоинспекцией Свердловской области были введены временный ограничения на движения транспорта в Ирбитском районе.
Ограничения начали действовать с 100 по 110 км трассы «Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда» и с 90 по 94 км автодороги «Горбуновское – Байкалово – Ирбит», сообщили «Вечерним ведомостям» в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Напомним, что только за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 15 учетных дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 7 человек и еще 25 получили травмы.
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Ограничения начали действовать с 100 по 110 км трассы «Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда» и с 90 по 94 км автодороги «Горбуновское – Байкалово – Ирбит», сообщили «Вечерним ведомостям» в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Напомним, что только за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 15 учетных дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 7 человек и еще 25 получили травмы.
Ведем оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
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