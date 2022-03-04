На трассе Екатеринбург – Пермь произошло смертельное ДТП
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Еще одно смертельное ДТП произошло сегодня в Свердловской области. На трассе Екатеринбург – Пермь столкнулись Toyota Camry и Lada Granta.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, по предварительной информации, около 13:00 водитель Toyota Camry ехал по трассе Екатеринбург – Пермь и на 323-м километре автодороги по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta.
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В результате аварии погиб водитель Lada – уроженец Киргизии 1998 года рождения. 16-летнюю пассажирку Lada и водителя Toyota доставили в горбольницу Первоуральска с травмами. Виновник ДТП находится в тяжелом состоянии.
Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем Toyota Camry находился 54-летний мужчина со стажем вождения 30 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД он ранее не привлекался. У мужчины возьмут анализ крови, чтобы определить в каком состоянии он управлял автомобилем.
Отмечается, что движение на трассе Пермь – Екатеринбург не затруднено.
Ранее мы писали, что сегодня в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе в результате лобового ДТП погиб человек, еще двое получили травмы.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, по предварительной информации, около 13:00 водитель Toyota Camry ехал по трассе Екатеринбург – Пермь и на 323-м километре автодороги по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta.
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В результате аварии погиб водитель Lada – уроженец Киргизии 1998 года рождения. 16-летнюю пассажирку Lada и водителя Toyota доставили в горбольницу Первоуральска с травмами. Виновник ДТП находится в тяжелом состоянии.
Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем Toyota Camry находился 54-летний мужчина со стажем вождения 30 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД он ранее не привлекался. У мужчины возьмут анализ крови, чтобы определить в каком состоянии он управлял автомобилем.
Отмечается, что движение на трассе Пермь – Екатеринбург не затруднено.
Ранее мы писали, что сегодня в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе в результате лобового ДТП погиб человек, еще двое получили травмы.
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03 марта 2022
03 марта 2022