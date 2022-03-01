В лобовом ДТП на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле погиб человек



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Восточном шоссе в Нижнем Тагиле сегодня утром произошло лобовое ДТП. В результате аварии погиб человек, еще двое получили травмы. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в УГИБДД по Свердловской области.По предварительной информации, 47-летняя женщина-водитель Renault Sandero сегодня около 11:00 ехала со стороны Северного шоссе в сторону улицы Юности по Восточному шоссе и из-за плохого самочувствия выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с Honda Freed.В результате ДТП погибла 72-летняя пассажирка Renault. Также пострадали оба водителя, их с многочисленными травмами доставили в горбольницу №4. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. В момент аварии все водители и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.На месте аварии движение транспорта некоторое время осуществлялось по одной полосе. Сейчас движение уже полностью восстановлено.