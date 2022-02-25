В столкновении двух легковушек в Екатеринбурге пострадала девушка
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге на улице Волгоградская столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадала 17-летняя девушка.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, по предварительным данным, днем 4 марта водитель Volkswagen Polo ехал по улице Ясная со стороны Волгоградской в сторону Бардина и при повороте на прилегающую территорию не уступил дорогу автомобилю Opel Astra, который двигался во встречном направлении по крайнему правому ряду.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В результате столкновения иномарок пострадал 17-летняя девушка-пассажир Opel Astra. Бригада скорой помощи доставила ее в ДГКБ №9, где ей поставили диагноз – повреждения связок шейного отдела позвоночника.
За рулем Volkswagen Polo находился 41-летний мужчина со стажем вождения 19 лет. Он пояснил, что при повороте налево во встречном направлении остановился автомобиль. Мужчина решил совершить маневр, но из-за стоящей машины не увидел Opel, который двигался по крайней правой полосе. В результате произошло столкновение.
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Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, по предварительным данным, днем 4 марта водитель Volkswagen Polo ехал по улице Ясная со стороны Волгоградской в сторону Бардина и при повороте на прилегающую территорию не уступил дорогу автомобилю Opel Astra, который двигался во встречном направлении по крайнему правому ряду.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В результате столкновения иномарок пострадал 17-летняя девушка-пассажир Opel Astra. Бригада скорой помощи доставила ее в ДГКБ №9, где ей поставили диагноз – повреждения связок шейного отдела позвоночника.
За рулем Volkswagen Polo находился 41-летний мужчина со стажем вождения 19 лет. Он пояснил, что при повороте налево во встречном направлении остановился автомобиль. Мужчина решил совершить маневр, но из-за стоящей машины не увидел Opel, который двигался по крайней правой полосе. В результате произошло столкновение.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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