СКР организовал проверку из-за ДТП с участием автобуса с детской хоккейной командой на Урале
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Следственный комитет организовал проверку по факту ДТП около Нижнего Тагила с участием автобуса, в котором находилась детская хоккейная команда.
Напомним, что вечером 2 марта на 144-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся. В салоне находились 17 детей и двое взрослых-сопровождающих. В ДТП пострадал 14-летний мальчик, его госпитализировали с переломом позвоночника.
Выясняются все обстоятельства происшествия и степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего подростка.
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Напомним, что вечером 2 марта на 144-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся. В салоне находились 17 детей и двое взрослых-сопровождающих. В ДТП пострадал 14-летний мальчик, его госпитализировали с переломом позвоночника.
– По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СКР по Свердловской области организована проверка на предмет возможного наличия признаков статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), – сообщили «Вечерним ведомостям» в ведомстве.
Выясняются все обстоятельства происшествия и степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего подростка.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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На трассе Екатеринбург – Нижний Тагил автобус с детской хоккейной командой улетел в кювет
03 марта 2022
03 марта 2022