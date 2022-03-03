СКР организовал проверку из-за ДТП с участием автобуса с детской хоккейной командой на Урале

– По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СКР по Свердловской области организована проверка на предмет возможного наличия признаков статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), – сообщили «Вечерним ведомостям» в ведомстве.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости